Wolverine für die PlayStation 5: Marvel-Spiel könnte Ende 2024 erscheinen

Insomniac Games hat derzeit zwei heiße Eisen für die PlayStation 5 im Feuer und eines davon werden wir im Herbst 2023 sehen: Spider-Man 2. Doch es ist noch ein Marvel-Spiel geplant: Wolverine. Das wurde im September 2021 angekündigt.

Seit dem gab es von Sony kein Lebenszeichen mehr, aber laut Jeff Grubb und Tom Henderson peilt man tatsächlich einen Release Ende 2024 an. Spider-Man 2 könnte also der Blockbuster für Ende 2023 werden und Wolverine dann für Ende 2024.

Wobei die Zeichen nicht zwingend gut stehen, denn das ist zwar aktuell das Ziel, aber das Team rechnet wohl eher mit einem Release im Jahr 2025. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn diese beiden Spiele so zeitnah schon fertig werden.

Wolverine soll übrigens nur halb offen bei der Welt sein, ganz so frei wie bei Spider-Man kann man sich nicht bewegen. Und es ist ein brutales Spiel geplant, aber es soll auch „ein besonderes Spiel“ werden, was wohl sehr emotional wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir in diesem Jahr keine offiziellen Neuigkeiten bekommen.

