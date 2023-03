PlayStation: Neue Angebote im Store und ein Tipp

Es gibt mal wieder neue Angebote im PlayStation Store, denn Sony hat jetzt die „Frühlingsangebote“ eingeleitet. Das ist eine zweigeteilte Aktion, die ersten Spiele sind bis zum 12. April reduziert und dann gibt es weitere Angebote bis zum 26. April.

Über 2.000 Objekte sind zum Start dabei, so Sony, aber diese beinhalten nicht nur die Spiele, sondern auch DLCs. Highlights sind The Last of Us Part 1, Dead Space, Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, GTA 5 und viele weitere Titel.

Schaut dazu einfach auf dieser Seite von Sony vorbei, alternativ könnt ihr auch den Store auf eurer Konsole besuchen. Außerdem gibt es heute noch einen Tipp von meiner Seite, falls ihr PlayStation Plus nutzt, denn die Spiele für April stehen fest.

Neben Meet Your Maker (PS4 / PS5) und Tails of Iron (PS4 / PS5) kann ich vor allem Sackboy: A Big Adventure (PS4 / PS5) empfehlen. Ein Jump’n’Run-Spiel, welches ich immer wieder gerne spiele und ab dem 4. April im Abo gezockt werden kann.

