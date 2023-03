E3 2023: Große Spiele-Messe offiziell abgesagt

Es hat sich bereits angedeutet und hätte in der aktuellen Form auch keinen Sinn mehr gemacht, daher haben die ESA und ReedPop die E3 2023 offiziell abgesagt.

Die Spieler zeigten nicht das Interesse an dem Event und als ein Publisher nach dem anderen in den letzten Tagen absagte, war klar, dass die E3 nicht stattfindet.

Für mich stellte sich schon bei den letzten Meldungen die Frage, ob es das mit der E3 war. Immerhin hätte es das große Comeback werden sollen und stattdessen ist es ein kleines Debakel geworden, was man wenige Wochen vorher abgesagt hat.

Haben die Spieler und Publisher nächstes Jahr das Interesse an dieser Show? Ich könnte mir mittlerweile vorstellen, dass wir hier das allgemeine Ende der E3 sehen.

Das war eine schwierige Entscheidung, denn wir und unsere Partner haben uns sehr bemüht, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, aber wir mussten tun, was für die Branche und für die E3 richtig ist. Wir haben Verständnis dafür, dass interessierte Unternehmen keine spielbaren Demos zur Verfügung stellen konnten und dass die Teilnahme an der E3 in diesem Sommer aufgrund von Ressourcenproblemen nicht möglich war. Für diejenigen, die ihre Teilnahme an der E3 2023 zugesagt haben, tut es uns leid, dass wir ihnen nicht die Show bieten können, die sie verdienen und die sie von den ReedPop-Events gewohnt sind.