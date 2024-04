PlayStation: Sony könnte euch bald bei schwierigen Passagen helfen

Sony hat ein neues Patent für die PlayStation eingereicht, in dem von einem „Auto-Play-Feature“ für „Teile eines Videospiels“ die Rede ist. Die Idee ist, dass euch die Konsole die „Arbeit“ abnimmt und schwierige Passagen im Spiel für euch meistert.

Falls es euch also zum Beispiel wie mir geht und Malenia Blade of Miquella eine sehr große Herausforderung in Elden Ring für euch ist, dann könnte dieses Feature dafür sorgen, dass die Konsole den Boss für euch übernimmt und ihr zuschaut.

So eine Funktion wäre für einige Spieler sicher interessant, denn es gibt vor allem in der Liga der Soulslike-Spiele echt gute Titel, die viele Menschen nie spielen, da die Bosse zu schwer sind. Und ich kann es verstehen, da sowas gerne viel Zeit kostet.

Mit Blick auf KI wäre so eine Funktion sicher leicht umzusetzen, die Frage ist nur, ob Sony sowas wirklich möchte, denn man würde damit aktiv Einfluss auf Entwickler und ihre Spiele nehmen. Bisher ist es aber nur ein Patent und keine finale Funktion.

