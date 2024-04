Eine neue VR-Ära: Neues Quest-Headset mit Xbox-Einfluss kommt

Meta öffnet das OS, welches die VR-Brillen der Quest-Reihe antreibt und hofft, dass man so eine dominante Position in der VR-Welt einnehmen kann. Diese „neue Ära für VR“ baut man gemeinsam mit Microsoft als Partner der Quest-Reihe auf.

Microsoft selbst hat zwar VR für die Xbox abgehakt, aber zusammen mit Meta will man ein neues Quest-Headset auf den Markt bringen, welches „von der Xbox inspiriert“ ist. Details zu diesem neuen VR-Headset gibt es allerdings noch nicht.

Gemeinsam wirbt man jetzt damit, dass der Xbox Game Pass letztes Jahr auf den Quest-Modellen landete und damit sind beide Unternehmen zufrieden. Laut Mark Zuckerberg wird im Lieferumfang auch ein neuer Xbox-Controller mit dabei sein.

Mal schauen, was Meta und Microsoft hier geplant haben. Wird das am Ende nur eine Meta Quest 3 in Grün mit einem Xbox-Controller? Oder kommt noch mehr? Es ist jedenfalls eine interessante Partnerschaft, denn Meta kann mit einer sehr großen Plattform für Spiele werben und Microsoft ist indirekt im VR-Wettrennen dabei.

