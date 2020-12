PlayStation: Sony Pictures nutzt mehr Spiele für Filme und Serien

Sony besitzt ein neues Programm namens „One Sony“, welches dafür sorgen soll, dass die eigenen Marken stärker miteinander verknüpft werden. Man wollte noch keine Details nennen, bestätigte aber bereits, dass das PlayStation-Team und Sony Pictures enger zusammenarbeiten werden und schon jetzt einiges geplant ist.

Es sind 3 Filme und 7 Serien für die kommenden Jahre geplant, welche auf einem Spiel für die PlayStation basieren. Es ist aber unklar, welche Spiele das sind. Wir wissen nur, dass zum Beispiel eine HBO-Serie für The Last of Us kommen wird.

-->

Sony Pictures hält am Kinostart fest

Tony Vinciquerra von Sony Pictures äußerte sich außerdem auch zur aktuellen Kino-Thematik. Warner Bros. bekam viel Kritik, da man 2021 alle Filme zeitgleich im Kino und bei HBO Max veröffentlichen möchte. Sowas wird es bei Sony Pictures nicht geben, das Unternehmen glaubt weiterhin an den Erfolg in den Kinos.

Allerdings muss man auch sagen, dass Sony keinen Streamingdienst besitzt. Hätte man einen, den man pushen müsste, würde die Aussage sicher anders aussehen.

Wo man aber flexibler werden möchte, ist der Zeitraum zwischen Kinostart und Streaming. Der Zeitraum von 45 oder gar 90 Tagen ist zu lang und wir werden wohl häufiger 30 Tage sehen. So hätten Kinos einen exklusiven Zeitraum und die Chance, um etwas Geld zu verdienen, Nutzer müssten aber nicht zu lange warten.

Neuer Apple TV mit Fokus auf Gaming Apple hat einen neuen Apple TV für 2021 geplant, der wohl schon für 2020 geplant war. Diese Woche hat Mark Gurman in einem Newsletter für Bloomberg verraten, dass wir einen neuen Prozessor und eine neue Fernbedienung bekommen werden. So weit,…23. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->