PlayStation Store: Diese „unerlässlichen“ Angebote erwarten euch

Pünktlich zum Wochenende gibt es mal wieder eine frische Aktion mit Angeboten im PlayStation Store und dieses Mal nennt sich diese „Unerlässliche Favoriten“.

Ihr könnt es euch schon denken, in der Liste gibt es viele bekannte Spiele wie das noch recht neue Forspoken (was für mich aber kein Favorit ist), es gibt Sekiro, mein Tipp lautet auch immer It Takes Two, Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt man für nur 5,99 Euro, was quasi geschenkt ist, und Assassin’s Creed Valhalla ist auch dabei.

Dazu kommen Tekken 7, God of War (weiterhin kein Angebot für Ragnarök), Spider-Man, Cuphead, Days Gone, Call of Duty-Titel und viele weitere PS4/PS5-Spiele.

Schaut also ruhig mal direkt im PlayStation Store vorbei, es sind laut Sony fast 400 Objekte im Preis gesenkt worden (es gibt auch DLCs und Add-Ons für die Spiele).

Und denkt vorher an einen kurzen Preisvergleich, denn es ist weiterhin Deal-Zeit und da gibt es die physische Version oft zum gleichen/besseren Preis.

Video: PlayStation VR2 im Test

