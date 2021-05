PlayStation Store: Horizon Zero Dawn nur noch kurze Zeit kostenlos

Solltet ihr die Aktion trotz zahlreicher Hinweise verpasst haben: Horizon Zero Dawn gibt es aktuell kostenlos im PlayStation Store und es ist meiner Meinung nach ein PS4-Pflichtspiel – vor allem für Fans von Open World Spielen ein absolutes Muss.

Die Aktion von Sony endet allerdings bald, und zwar morgen um 5 Uhr. Das Spiel ist also nur noch heute (und ein paar Stunden am Samstag) kostenlos. Horizon Zero Dawn ist ein PS4-Spiel, macht aber auch auf der PS5 einen guten Eindruck.

-->

Es handelt sich hier übrigens um die Complete Edition, ihr bekommt also auch die Erweiterung „Frozen Wilds“ dazu, die euch ebenfalls nochmal einige Stunden mit dem Spiel beschäftigen sollte. Wie gesagt, das hier ist ein Pflicht-Download.

Sony verschenkt das Spiel im Rahmen der „Play at Home“-Aktion, könnte aber auch einen Hintergrund damit verfolgen. Mit Horizon Forbidden West steht bald der Nachfolger an, der weiterhin 2021 kommen soll. Vermutlich möchte man im Sommer neue Spieler für die Serie begeistern, die dann den neuen Titel kaufen.

Hassliebe: Returnal für die PlayStation 5 Vor ein paar Tagen gab es hier einen ersten Eindruck zu Returnal und seit dem habe ich das exklusive Spiel für die PlayStation 5 noch intensiver gezockt. Returnal ist ein 3rd-Person-Shooter von Housemarque und ein sogenanntes Rogue-Like-Spiel. Das bedeutet: Ihr…9. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->