PlayStation Store: Mega-Angebote mit The Last of Us, God of War und mehr

Sony hat pünktlich zu den Feiertagen, in denen viele sicher die ein oder andere Stunde mehr Zeit haben, frische Angebote im PlayStation Store online gestellt. Und da sind bei den „Januar-Angeboten“ endlich wieder richtig gute Spiele mit dabei.

In den Angeboten findet man unter anderem The Last of Us Part 1, was ich gerade erst noch einmal gespielt habe, weil ich derzeit die Remastered-Version von Part 2 spiele, und ganz klar empfehlen kann. Als Remake eines der besten PS5-Spiele.

Dazu kommen Call of Duty: Modern Warfare III, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, God of War Ragnarök, Star Wars Jedi: Survivor, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, EA Sports FC 24, GTA 5, Diablo 4 und noch viele weitere PlayStation-Spiele.

Es ist eine in meinen Augen gute Aktion, denn es sind wirklich viele und gute Spiele dabei. Doch nicht jedes Angebot ist ein extrem guter Deal, daher kann sich vorher ein kurzer Preisvergleich lohnen, bei physischen Spielen gibt es auch Angebote.

Video: Die Sony PlayStation 5 Pro

