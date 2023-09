PlayStation VR2: Sony zeigt sechs neue Spiele

Nach einem soliden Start kam in meinen Augen ein doch recht magerer Sommer für PlayStation VR2 und das versucht Sony jetzt wohl zu optimieren. Daher hat man die Woche einfach mal so ganz nebenbei und ohne Event neue Spiele vorgestellt.

Dazu gehören Among Us VR, Journey to Foundation, Heroes of Forever, Tin Hearts, Tiger Blade und The Foglands. Alle sechs neuen Spiele wurden mit einem Trailer vorgestellt, diese habe ich euch natürlich weiter unten eingebunden. Das große Highlight fehlt noch, aber das hätte man sicher auf einem PlayStation-Event gezeigt.

Schauen wir mal, ob da noch mehr im Winter und 2024 kommt, ich würde ja auch mal 1-2 weitere AAA-Blockbuster erwarten. Oder Half-Life Alyx, das ist eines der besten VR-Spiele, mit diesem Titel könnte man auch schon viele Fans begeistern.

