Pokémon 2021: Große Ankündigung erwartet

The Pokémon Company hat diese Woche mitgeteilt, dass man kommendes Jahr das 25. Jubiläum der Pokémon-Reihe feiern wird. Den Anfang machte heute eine Pikachu-Parade im Rahmen der Thanksgiving-Feierlichkeiten in den USA.

Uns erreichte aber auch eine Pressemitteilung, in der man das Logo für 2021 enthüllt hat. Zusammen mit diesem gab man bekannt, dass es bald Informationen zu den geplanten Pokémon-Ankündigungen für das kommende Jahr geben wird.

Die Frage ist nur: Was hat man für die Pokémon-Reihe geplant? Pokémon Schwert und Schild sind nun abgeschlossen und mit Pokémon Snap und Detective Pikachu wird es nächstes Jahr bisher nur zwei eher „unbekannte“ Titel der Reihe geben.

Pokémon-Remake von Gold und Silber?

Mit einem neuen Major-Titel rechne ich so kurz nach Schild und Schwert ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte mir sowas wie Pokémon Let’s Go vorstellen. Also ein aktuelles Remake von einem Klassiker, wie zum Beispiel Pokémon Gold und Silber.

The Pokémon Company deutet jedenfalls an, dass es 2021 eine (oder mehrere?) große Ankündigung geben wird. Neben dem 25. Jubiläum von Pokémon steht übrigens auch das 35. Jubiläum von Zelda an. Das dürfte ein spannendes Jahr für die Nintendo Switch werden, die 2020 ein eher mageres Spiele-Jahr hinter sich hat.

