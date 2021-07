Ist eine Pokémon-Serie für Netflix geplant?

Werden wir demnächst eine neue Pokémon-Serie bei Netflix sehen? Laut Variety ist diese bereits in der Planung und die sind für gewöhnlich sehr zuverlässig bei Infos dieser Art. Man gibt aber auch an, dass die Macher noch am Anfang stehen.

Geplant wird die Serie wohl von Joe Henderson, der bisher an Lucifer beteiligt war und nach der finalen Staffel neue Kapazitäten hat. Allerdings ist keine neue Comic-Serie geplant, sondern eine Realverfilmung im Stil von „Detective Pikachu“.

Die einen wird das freuen, andere (wie ich) hätte wohl eher auf einen klassischeren Stil gehofft. Realverfilmungen mit animierten Charakteren sind nicht so mein Fall, aber warten wir mal ab, was Netflix geplant hat und wie die Serie aussieht.

