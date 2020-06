Polestar 2: Serienfahrzeuge kommen in Europa an

Der Polestar 2 soll ab Sommer gegen das Model 3 von Tesla antreten und wird seit einigen Wochen verkauft. Wie das Unternehmen heute mitteilte, kam jetzt die erste Lieferung in Zeebrügge (Belgien) an. Der Polestar 2 wird in China produziert.

Polestar 2 wird ab August ausgeliefert

Es wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis die ersten Käufer ihren Polestar 2 in Empfang nehmen können, denn die Auslieferungen sollen ab August starten. Laut Polestar geht es in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien los, die Schweiz wird dann etwas später in diesem Jahr noch folgen.

Wer jetzt bestellt, soll noch 2020 beliefert werden, so Polestar. Aktuell gibt man an, dass Kunden von der gesenkten Mehrwertsteuer und dem höheren Umweltbonus profitieren werden. Die Nachfrage sei zwar durch die neue Förderung angestiegen, aber sie soll noch in diesem Jahr bedient werden, so Polestar.

Polestar ist eine Untermarke von Volvo, die mit dem Start vom Polestar 2 komplett elektrisch unterwegs sein wird. Beim Polestar 1 startete man zwar einen Hybrid-Versuch, doch das war ein Experiment. Während der Polestar 2 gegen das Model 3 antritt, so könnte bald ein Polestar 3 als Konkurrenz für das Model Y folgen.

Der Polestar 2 ist übrigens das erste Auto auf dem Markt, welches mit Android Automotive ausgestattet ist. Der Marktstart vom Polestar 2 ist also nicht nur für Volvo interessant, auch Google wird das sicher mit Spannung verfolgen.

Model 3 ist technisch etwas überlegen

Ich finde, dass der Polestar 2 das derzeit beste Elektroauto werden könnte. Bei der Reichweite ist der dem Tesla Model 3 zwar etwas überlegen und er kann auch nicht ganz so schnell (150 kW) geladen werden, aber er kommt dicht heran und ich saß auch schon in einem Vorserienmodell auf der IAA 2019 in Frankfurt, welches bereits dort eine bessere Qualität, als ein Tesla Model 3 aufweisen konnte.

Mal schauen, wie gut der Polestar 2 ankommt, denn die Marke ist nicht so bekannt wie Volvo und genießt noch lange nicht den Hype von Tesla. Wir werden uns den Polestar 2 hier sicher mal anschauen und einen Testbericht dazu abliefern.

Polestar 2 in ersten Videos

