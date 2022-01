Ein In-Ear-Kopfhörer von Porsche Design

Porsche Design hat schon häufiger mit Tech-Unternehmen gearbeitet und das Logo auf Gadgets drucken lassen. Eine bekannte Partnerschaft ist die mit Huawei, hier gab es unter anderem ein Smartphone – und später noch eine Smartwatch.

Neuer Porsche-Kopfhörer für 300 Euro

Für 2022 gibt es einen neuen In-Ear-Kopfhörer mit der Bezeichnung „PDT60“, der Bluetooth 5 besitzt und auch eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bietet. Mit einer UVP von 299 Euro ist dieser Kopfhörer wie erwartet kein Schnäppchen.

-->

Ich muss aber auch sagen, dass ich bei Porsche Design auch schon andere Preise gesehen habe und ca. 300 Euro nicht komplett abwegig in dieser Kategorie sind. Falls die Qualität der Kopfhörer stimmt, was wir in diesem Fall noch nicht wissen.

Die Akkulaufzeit liegt bei 5 Stunden, das Case kann via USB C oder Qi geladen werden (es bietet weitere 15 Stunden Akkulaufzeit) und eine IPX5-Zertifizierung ist ebenfalls vorhanden. Man kann mit dem PDT60 also auch etwas Sport machen.

Falls euch der PDT60 interessiert, dann schaut im Shop von Porsche Design vorbei, dort könnt ihr für 299 Euro zuschlagen. Falls ihr aber bereit seid, mehr als 200 Euro für einen Kopfhörer dieser Art zu bezahlen, dannschaut euch auf jeden Fall auch das aktuelle Modell von Sony an, was mein Favorit in dieser ANC-Kategorie wäre.

Video: Meine besten Kopfhörer 2021

Jabra Elite 4 Active offiziell vorgestellt und erstes Fazit Jabra hat einen neuen Kopfhörer für 2022 parat, den man im Rahmen der CES 2022 präsentieren wird. Wir haben die offiziellen Informationen vorab bekommen und konnten uns den Jabra Elite 4 Active in den letzten Tagen näher anschauen. Bevor wir…29. Dezember 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->