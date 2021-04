Porsche: Batteriezellen sollen neue „Kerntechnologie“ werden

Porsche möchte sich nicht auf den Mutterkonzern (Volkswagen AG) verlassen, wenn es um Batteriezellen geht. Wie Oliver Blume in der FAZ verraten hat, wird es ein eigenes Werk in Tübingen geben. Der Fokus in der geplanten Fabrik liegt auf Hochleistungsbatterien und es soll eine „Kerntechnologie“ für Porsche werden.

Porsche will „Pionierrolle“ einnehmen

Der Autohersteller möchte damit eine „Pionierrolle“ in Deutschland einnehmen und auch zeigen, dass man Batterien in einem „Hochlohnland wie Baden-Württemberg“ produzieren kann. Weitere Details (Kapazität, Kosten für die Fabrik, Datum für die Produktion) nannte der Chef von Porsche im Interview allerdings nicht.

Vor ein paar Wochen wurde ein Antrag für eine Partnerschaft zwischen Porsche und der Cellforce Group entdeckt, die gemeinsam Batteriezellen entwickeln und produzieren wollten. Der Antrag wurde seit dem aber wieder entfernt und man nennt auch keine Partner bei Porsche – man scheint es alleine machen zu wollen.

Der Taycan verkauft sich jedenfalls weiterhin gut und da überrascht es nicht, dass Porsche etwas mutiger bei den Investitionen für die Elektromobilität wird. Mal schauen, wann Oliver Blume weitere Details zur Fabrik in Tübingen nennen wird.

