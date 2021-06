Porsche will wohl Tesla Model 3 und BMW i4 angreifen

Das Tesla Model 3 ist weiterhin das weltweit meistverkaufte Elektroauto und man konnte sich bisher auch zurücklehnen, da es kaum Konkurrenz gab. Vor allem ein Tesla Model 3 Performance mit über 500 PS für ca. 55.000 Euro ist unerreicht.

Porsche plant wohl einen Angriff

Nun kommen aber langsam erste Konkurrenten, zum Beispiel der BMW i4 (der aber deutlich teurer sein könnte) und der Polestar 2 ist bereits erhältlich. Es gibt jedoch noch einen Hersteller, der laut Autocar derzeit einen Angriff plant: Porsche.

Man hat gehört, dass Porsche die Basis des kommenden Audi A4 e-tron nutzen und wohl ein sportliches Modell für den Einsteigermarkt (aus Sicht von Porsche) entwickeln möchte. Das Elektroauto soll bei unter 60.000 Euro starten.

Basis wird angeblich die neue PPE-Plattform sein, an der Audi und Porsche derzeit arbeiten und die beide für kommende SUVs (Macan und Q6 e-tron) nutzen. Die Volkswagen AG baut also ein sehr ähnliches Lineup bei Audi und Porsche auf.

Finale Entscheidung noch offen

Die finale Entscheidung für so ein Elektroauto von Porsche sei noch nicht final getroffen, aber sehr wahrscheinlich. Porsche möchte dann wohl 600 Millionen Euro in das Porsche Zentrum in Leipzig investieren, wo die Produktion stattfinden soll.

So eine rein elektrische Limousine von Porsche wäre ein sehr spannender Schritt, denn man würde auch eine neue Zielgruppe ansprechen. Angeblich hat Porsche eine Version mit Heckantrieb und eine mit Dual-Motor und mehr Power geplant.

Als Name steht wohl ein „Porsche Cajun“ im Raum, was mal die Bezeichnung für den Macan hätte sein sollen. Porsche selbst hat das bisher noch nicht bestätigt, aber selbst wenn die Entscheidung positiv ausfällt, dann wird es noch ein paar Jahre dauern, bis wir so ein Elektroauto von Porsche sehen und kaufen können.

Video: Tesla Model 3 im Test

