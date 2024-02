Prime Video: Amazon verschenkt Werbefreiheit an ausgewählte Kunden

Während Amazon ab heute in Deutschland Werbung in Prime Video startet, spendiert das Unternehmen ausgewählten Nutzern Werbefreiheit. Die Information dazu kommt per E-Mail.

Wer keine Werbung bei Amazon Prime Video möchte, der kann diese umgehen, in dem er 2,99 Euro pro Monat zusätzlich bezahlt. Für diese Option konnte man sich bereits voranmelden. Auf der deutschen Supportseite von Amazon gibt es die Details dazu. Mit dem heutigen Start der Werbung in Prime Video hat Amazon an ausgewählte Kunden eine Nachricht verschickt, dass diese bis auf Weiteres von der Werbung verschont bleiben. Diese Nachricht liegt uns dank eines Lesers vor (siehe Screenshot unten). Darin heißt es:

Hallo Prime-Mitglied, du hast dich kürzlich für das bevorstehende werbefreie Abonnement für Prime Video registriert. Im Rahmen unserer laufenden Tests wurdest du ausgewählt, um für einen begrenzten Zeitraum weiterhin ein werbefreies Erlebnis zu erhalten. Daher haben wir deine Vorbestellung storniert. Du erhältst dieselben Vorteile wie Kunden, die Prime Video werbefrei abonniert haben, es fallen jedoch keine Gebühren an. Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Vielen Dank, dass du ein geschätzter Kunde bist.

Mit freundlichen Grüßen

Dein Prime Video-Team

Nach welchen Kriterien die Kunden ausgewählt werden, ist vollkommen unklar. Ersichtlich ist jedoch, dass diese bis auf Weiteres keine Werbung in Prime Video ausgespielt bekommen. Wie lange dieser Zustand anhält, oder ob es noch Probleme im Hintergrund gibt oder gar rechtliche Herausforderungen, ist ebenfalls vollkommen offen. Wir halten euch wie üblich auf dem Laufenden.

Amazon Prime bietet den Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

