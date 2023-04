Prime Video: Das ist die neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Anke Engelke und Bastian Pastewka stehen wieder gemeinsam vor der Kamera und drehen eine neue deutsche „Original Serie“ für Amazon Prime Video. Nun gibt es erste Details dazu.

Produziert wird diese neue Serie mit dem Namen Serie „Never Ever“ (das ist noch der Arbeitstitel) in Marburg und Köln von der bildundtonfabrik (btf). Der Starttermin der Serie ist allerdings erst für das Jahr 2024 geplant. Immerhin gibt es jetzt einige Informationen zum Inhalt.

In der achtteiligen Serie geht es um Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und: um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End.

Die Hauptrollen in Never Ever (AT) übernehmen Anke Engelke und Bastian Pastewka. In weiteren Rollen sind u. a. Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali und Melodie Simina zu sehen.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

