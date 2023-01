Problem beim Skifahren: Apples Unfallerkennung wählt ohne Notfall den Notruf

Die aktuellen iPhone 14 (Pro)-Modelle von Apple sowie drei Editionen der Apple Watch sind so konzipiert, dass sie die Behörden alarmieren können, wenn ihr Besitzer in einen „schweren Unfall“ verwickelt ist. Die Unfallerkennung scheint allerdings auch bei gewissen Skifahr-Manövern auszulösen, was bereits zu einer Schwemme von Notrufen ohne Notfall führte.

Demnach wurden seit Beginn der Skisaison die Notrufzentralen in der Nähe von US-Skigebieten mit zufälligen automatischen Anrufen von gestürzten Skifahrern und Snowboardern „überschwemmt“. Ähnliche Probleme wurden im letzten Jahr aus Freizeitparks berichtet.

Notruf ohne Notfall

Die Notrufzentrale von Greene County in Upstate New York beispielsweise, die Anrufe aus den Skigebieten Windham und Hunter Mountains entgegennimmt, verzeichnete im vergangenen Dezember im Vergleich zum Dezember 2021 einen Anstieg von aufgelegten Anrufen, offenen Leitungen und falsch gewählten Notrufen um 22 Prozent.

Die Notrufzentrale von Carbon County in Pennsylvania erhält täglich bis zu 20 Anrufe von Skifahrern aus den Skigebieten Jack Frost, Big Boulder und Blue Mountain – ein Anstieg, den der stellvertretende „911-Manager“ Justin Markell als „anstrengend“ für sein Team bezeichnet.

Belastung für die Notrufzentralen

Die durch die Unfallerkennung ausgelösten Notrufe belasten die Notrufzentralen, die Polizei und die Rettungsdienste, die manchmal zum Ort des unbeantworteten Notrufs fahren müssen. Wenn ein automatischer Anruf eingeht, versuchen die Einsatzleiter, jemanden ans Telefon zu bekommen, um zu überprüfen, ob es sich um einen echten Notfall handelt.

Ein Apple-Sprecher erklärte gegenüber „The Post“, dass das Unternehmen in Kontakt mit Notrufzentralen stehe, die aufgrund der Unfallaufnahme einen Anstieg der automatischen Notrufe zu verzeichnen hätten, und deren Feedback einhole.

