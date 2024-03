Problem für Apple: USA bereiten große Klage vor

Apple öffnete sich vor ein paar Tagen in der EU, denn der Digital Markets Act soll für mehr Gerechtigkeit auf dem iPhone sorgen. Andere Stores, offenes NFC, die EU hofft den Wettbewerb damit anzukurbeln. Doch die EU ist damit nicht alleine.

Wie Bloomberg berichtet, bereitet auch das Justizministerium in den USA eine Klage vor, die man angeblich heute einreichen wird. Es geht um die Marktmacht von Apple und um die Frage, ob der Konzern mit unfairen Mitteln in den USA spielt.

Das Justizministerium ist bereit, Apple Inc. bereits am Donnerstag zu verklagen und wirft dem zweitwertvollsten Technologieunternehmen der Welt vor, gegen Kartellgesetze verstoßen zu haben, indem es Konkurrenten den Zugriff auf Hardware- und Softwarefunktionen seines iPhones verweigert.

Die US-Behörde hat in den letzten Monaten und Jahren untersucht, warum die Apple Watch besser als andere Smartwatches mit einem iPhone funktioniert, ob es okay ist, dass iMessage geschlossen bleibt und wieso es keine Alternativen zu Apple Pay gibt. Außerdem ist offen, ob Apple die App-Entwickler benachteiligt.

Es gibt noch mehr Punkte, die Untersuchungen starteten sogar schon 2019 und es wurden Mitarbeiter von Apple und Entwickler befragt. Stellt sich nur die Frage, ob diese Klage, falls das Justizministerium erfolgreich ist, größere Folgen haben wird.

Apple öffnete sich mit iOS 17.4 nur in der EU, doch wer weiß, vielleicht steht dieser Schritt in ein paar Monaten auch in den USA an. Und auch andere Behörden dieser Welt beobachten das genau. Für Apple hängt viel davon ab, denn Dinge wie der App Store sind maßgeblich für den Umsatz und vor allem Gewinn verantwortlich.

