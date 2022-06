Project Moorcroft: Neue Spiele als Demo im Xbox Game Pass testen

Microsoft hat kurz vor der Keynote am Sonntag eine kleine Preview für die Zukunft der Xbox gezeigt. Dazu gehört auch „Project Moorcroft“. Das soll eine Ergänzung für den Xbox Game Pass werden, die allerdings erst für nächstes Jahr geplant ist.

Ziel ist es, dass man Demos von Spielen vorab testen kann. Entwickler können so schauen, wie ihr Spiel ankommt und das Interesse an einem neuen Spiel wecken. Und der Xbox Game Pass bekommt exklusive Demos, die Menschen anlocken.

Die Idee kam Microsoft während der Pandemie, als es keine physische E3 gab. Die Demos werden mittlerweile online angeboten und das will man beibehalten. Der Fokus liegt zum Start auf kleineren Entwicklern, aber Details fehlen bisher noch.

Finde ich gut, Demos wurden in den letzten Jahren viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist zwar etwas schade, dass die Demos in den Abos der Anbieter landen (wie bei Sony auch), aber immerhin sieht es so aus, als ob man neue Spiele in Zukunft wieder häufiger vor Marktstart spielen und ausgiebig testen kann.

