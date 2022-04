Das neue PlayStation Plus: Sony nennt Datum für Deutschland

Sony hat vor ein paar Tagen ein überarbeitetes Abo für PlayStation Plus vorgestellt und möchte den Dienst in Zukunft mit drei Stufen anbieten. Es fehlten allerdings ein paar Details bei der Ankündigung und eines davon hat man jetzt nachgereicht.

In einigen asiatischen Ländern geht das neue PlayStation Plus schon im Mai an den Start und ab dem 1. Juni folgt Japan, ab dem 13. Juni sind einige US-Märkte dabei und Europa folgt dann am 22. Juni. In Deutschland geht es also am 22. Juni los.

-->

Warum verteilt man den Launch auf einen Monat? Ich weiß es nicht, vielleicht will man die Server nicht überlasten. Da es aber in etwa einem Monat in ersten Länder losgeht, werden wir dann sicher auch bald die finalen Details und Spiele sehen.

PlayStation Plus: Das sind die neuen Stufen

PlayStation Plus Essential

Bietet dieselben Vorteile, die PlayStation Plus-Mitglieder bereits heute erhalten, wie z. B.: Zwei monatlich herunterladbare Spiele Exklusive Rabatte Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele Online-Multiplayer-Zugriff

Für bestehende PlayStation Plus-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen.

PlayStation Plus Extra

Bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs

Fügt einen Katalog von bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele hinzu, darunter Blockbuster-Hits aus unserem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden.

PlayStation Plus Premium

Bietet alle Vorteile der Tarife Essential und Extra

Fügt bis zu 340 zusätzliche Spiele hinzu, darunter: PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind Einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind

Bietet Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist. Kunden können Spiele mit PS4- und PS5-Konsolen sowie PCs streamen.

In diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.

God of War Ragnarok kommt definitiv 2022 God of War Ragnarok gehört für mich zu den Spielen, auf die ich mich in diesem Jahr am meisten freue - trotz Elden Ring und Horizon Forbidden West. Allerdings war es bisher sehr ruhig und einige haben damit gerechnet, dass…21. April 2022 JETZT LESEN →

-->