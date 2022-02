Quizduell bekommt ein neues Design

Horizon Forbidden West im Test: Das schönste Open-World-Spiel

Ich konnte mir in den letzten Wochen bereits Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5 anschauen. In dieser Zeit konnte ich das Spiel durchspielen und den verbotenen West besuchen. Und meine Erwartungen an das Spiel waren hoch. Vorab: Horizon Forbidden…14. Februar 2022 JETZT LESEN →