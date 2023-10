Rabatte und digitale Rückerstattung: Die Netto+ App ist da

Die Netto+ App ist eine neue App für Kunden des Lebensmitteldiscounters Netto (der mit dem Scottie). Die App erweitert bestehende Funktionen und integriert eine Reihe neuer Features, die den Einkauf und die Kundenbindung verbessern sollen.

Die Netto+ App fungiert als digitale Kundenkarte und ermöglicht es den Nutzern, Einkaufslisten zu erstellen und Kassenbons digital zu speichern. Darüber hinaus bietet sie personalisierte Coupons, Sonderaktionen und exklusive Mitgliederrabatte. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, den Wochenprospekt einzusehen und einen Preisscanner zu nutzen.

Digitale Rückvergütung per App

Ein Highlight der Netto+ App ist die digitale Rückvergütung von Lebensmitteln und Getränken. Dieser Service ermöglicht es den Kunden, fehlerhafte Artikel auf dem digitalen Kassenbon zu markieren, ein Foto des Artikels hochzuladen und eine kurze Beschreibung hinzuzufügen. Der Erstattungsbetrag wird dann in Form eines Gutscheins ausgezahlt, ohne dass der Kunde erneut in den Laden gehen muss.

Die Einführung der Netto+ App wird von einer Marketingkampagne sowohl am Point of Sale als auch in digitalen Kanälen begleitet. Darüber hinaus sollen alle App-User von speziellen Sparangeboten profitieren. Die Netto+ App kann sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store heruntergeladen.

Netto betreibt in Deutschland über 340 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.

