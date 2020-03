Realme 6 (Pro) offiziell vorgestellt

Realme hat heute zwei neue Modelle vorgestellt, das Realme 6 und Realme 6 Pro. Ein Pro-Modell scheint mittlerweile in jeder Preisklasse zum guten Ton zu gehören. Direkt vorab: Die Modelle wurden bisher nur in Indien vorgestellt, aber Realme (hinter denen BBK Electronics steckt) wollen auch mehr in Europa mitmischen.

Realme 6 (Pro) kommt mit 90 Hz

Das Realme 6 besitzt ein 6,5 Zoll großes Display, beim Realme 6 Pro ist es mit 6,6 Zoll etwas größer. Beide LC-Displays lösen jedoch mit FHD+ auf und haben 90 Hz. Die höhere Bildwiederholungsrate wird also auch in der Mittelklasse zum Standard.

Das Pro-Modell bekommt den Snapdragon 720G, beim normalen Realme 6 gibt es aber leider nur den MediaTek Helio G90T. Das Realme 6 startet mit 4 GB RAM, das Realme 6 Pro mit 6 GB, beide können aber mit bis zu 8 GB erworben werden und der interne Speicher (ist erweiterbar) beträgt in beiden Fällen maximal 128 GB.

Der Hauptsensor löst bei beiden mit 64 Megapixel auf, dazu kommt bei beiden ein Sensor mit 8 Megapixel für Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Das Pro-Modell hat noch eine Tele-Kamera und eine für Markro-Aufnahmen, diese gibt es beim Realme auch, aber statt Telefoto hat man sich hier für einen Mono-Sensor entschieden.

Realme 6 startet bei 160 Euro

Beide kommen mit 4300 mAh daher, haben noch den Kopfhöreranschluss, könnten mit 30 Watt geladen werden, haben aber kein Qi. Das Realme 6 startet bei knapp 160 Euro, das Realme 6 Pro bei 210 Euro. Es handelt sich aber um die Preise für Indien, die ich nur umgerechnet habe. Sollte es nach Europa kommen, reichen wir Details nach.

PS: Das Beitragsbild zeigt das Pro-Modell, das Realme 6 ist weniger auffällig.

