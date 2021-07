Realme Book: Ein Blick auf den Laptop

Realme bestätigte im Juni, dass man neue Produktkategorien erobern möchte und dabei unter anderem auch ein Android-Tablet dabei sein wird. Doch auch ein erster Laptop ist geplant, bei dem Realme natürlich auf Windows setzt.

Nun hat OnLeaks das Design gesehen und erste Renderbilder an GizNext verkauft, die uns das Realme Book komplett zeigen. Es handelt sich um ein 3:2-Format mit einem 14 Zoll großen Display in einem 307 x 229 x 16 mm großen Gehäuse.

Es wird über eine Version mit Intel i3 und eine mit Intel i5 berichtet, aber ich weiß nicht, ob man da nicht spekuliert, da OnLeaks eigentlich nur für das Design eine gute Quelle ist. So eine Ausstattung wäre aber eben durchaus möglich.

In Indien soll der neue Laptop im August kommen und bei ca. 450 Euro starten, bei BBK greift man mit diesem Einstieg bei Realme also vor allem den Einsteigermarkt an. Aber es ist ein Anfang und wer weiß, wie sich das dann entwickelt.

