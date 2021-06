Realme GT: Android-Flaggschiff startet zum Kampfpreis in Europa

Mit Realme scheint BBK erneut die alte Strategie von OnePlus aufzugreifen und wird das neue Realme GT als extrem günstiges Flaggschiff platzieren. Es hat sich schon angedeutet, dass es sehr günstig wird, nun haben wir aber den Preis.

Das Realme GT kostet 549 Euro in Europa und wir sprechen hier sogar über die große Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Damit dürfte es das derzeit beste Hardware-Paket bieten, wenn man sich nur die rohen Daten anschaut.

-->

In China wurde das Realme GT bereits im März vorgestellt und es ist eines der günstigsten Android-Smartphones mit einem Snapdragon 888. Das Realme GT wird in Deutschland auf den Markt kommen, dazu aber in ein paar Tagen mehr.

Ich weiß, dass ein Snapdragon 888 alleine noch kein Flaggschiff macht und es fehlen auch Dinge wie Qi oder eine IP-Zertifizierung, aber 550 Euro sind dennoch eine Ansage für diese Ausstattung. Mal schauen, ob dann auch die kleine Version mit 8/128 GB zu uns kommt und ob diese sogar unter 500 Euro kosten wird.

Vivo X60 Pro im Test: Mein Fazit in 10 Stichpunkten Vivo ist seit 2020 offiziell in Deutschland vertreten und möchte auch 2021 mit einem Spitzenmodell angreifen. Ich habe mir das Vivo X60 Pro angeschaut. Es hat eine Weile gedauert und BBK wollte erst mit OnePlus und Oppo in Europa angreifen,…6. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->