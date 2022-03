Realme-Smartphones sind in Deutschland stark gefragt

Die meisten von euch dürften mittlerweile mit Realme vertraut sein. Es ist eine der global am schnellsten wachsenden Marken und das hat auch Idealo festgestellt, wenn es um Suchanfragen geht. Realme hat sogar bereits OnePlus abgelöst.

Ich würde Realme auch ein bisschen als das neue OnePlus bezeichnen. Es ist eine BBK-Marke, sie gehört ebenfalls direkt zu Oppo und man kann auf das Wissen und die Basis von Oppo zugreifen und diese ein kleines bisschen günstiger verkaufen.

OnePlus wurde damals bekannt, da man sehr preiswerte Smartphones auf den Markt brachte, die einige Highend-Features hatten. Mittlerweile ist OnePlus aber relativ teuer geworden und diese Lücke scheint jetzt Realme direkt zu füllen.

Konkrete Verkaufszahlen hat Realme bisher noch nicht veröffentlicht und wie bei Oppo und OnePlus gehe ich auch nicht davon aus. Man macht aber viel Druck und bringt zügig neue Modelle auf den Markt, um das Portfolio weiter auszubauen.

Realme ist noch gar nicht so lange in Deutschland vertreten, ähnlich wie Vivo ist die BBK-Marke erst vor ein paar Monaten richtig durchgestartet. Sieht aber so aus, als ob das funktioniert und Realme so langsam in den Köpfen den Menschen ankommt. Wird man in den nächsten Monaten vielleicht sogar die Top-BBK-Marke sein?

