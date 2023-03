Remastered & Retro: Mehr Angebote im PlayStation Store online

Sony hat vor ein paar Tagen den Mega-März im PlayStation Store eingeleitet und jetzt gibt es weitere Angebote, die ein bestimmtes Motto haben: Remastered & Retro. Hier kann man aktuell bis zu 75 Prozent sparen, so Sony beim Marketing.

Mit dabei sind mehrere Resident Evil-Spiele, Crysis, Dead Island, Batman: Return to Arkham, Sonic Colours, Quake, Max Payne, diverse Final Fantasy-Titel und mehr. Nur ein beliebtes Remake von Sony fehlt leider, denn The Last of Us in der PS5-Version ist derzeit wohl zu sehr gefragt (HBO-Serie) für einen guten Deal im Store.

Wer aber gerne die etwas älteren Spiele zockt, der schaut ab besten direkt im PlayStation Store von Sony vorbei, es sind einige sehr bekannte Titel mit dabei.

Und denkt vorher an einen kurzen Preisvergleich, denn es ist weiterhin Deal-Zeit und da gibt es die physische Version oft zum gleichen/besseren Preis.

Video: PlayStation VR2 im Test

