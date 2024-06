Reparieren statt Wegwerfen: Apple bringt Diagnose für Self-Service-Reparatur nach Deutschland

Apple hat das Software-Tool „Apple Diagnose für die Selbstreparatur“ jetzt in 32 europäischen Ländern verfügbar gemacht, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande.

Das Tool, das im Dezember 2023 in den USA eingeführt wurde, ermöglicht es Nutzern, Fehler an ihren Geräten zu diagnostizieren und zu beheben, ähnlich wie es autorisierte Apple Service Provider und unabhängige Reparaturanbieter tun. Mit dieser Erweiterung können nun iPhone-, Mac- und Studio Display-Modelle in insgesamt 33 Ländern und 24 Sprachen getestet und repariert werden.

In einem heute veröffentlichten Whitepaper (PDF) erläutert Apple seine Grundsätze für die Entwicklung langlebiger Produkte, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Haltbarkeit und Reparaturfähigkeit bieten sollen. Apple betont, dass die beste Reparatur diejenige ist, die gar nicht erst notwendig wird.

Diagnose zeigt Reparaturbedarf

Benutzer können Apple Diagnose verwenden, um den Reparaturbedarf ihrer Produkte besser zu verstehen. Es ist möglich, die Diagnose auf einem zweiten Gerät zu starten und den Zustand und die Leistung des zu reparierenden Geräts zu überprüfen. Nachdem die Diagnose gestartet wurde und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgt wurden, erfährt der Benutzer, ob das Produkt repariert werden muss und welche Teile ausgetauscht werden müssen.

Das Self-Service-Reparaturprogramm, das im April 2022 eingeführt wurde, bietet Zugang zu den gleichen Handbüchern, Originalteilen und Werkzeugen, die in Apple Stores und bei autorisierten Service-Providern verwendet werden. Es unterstützt 42 Apple Produkte und umfasst nun auch MacBook Air Modelle mit M3 Chip.

