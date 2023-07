Return to Monkey Island erscheint im Juli für Android und iOS

Die Fortsetzung von Monkey Island erobert noch im Juli neue Plattformen, denn es steht eine Version für Android und iOS an. Return to Monkey Island wurde für die Smartphones und Tablets optimiert und wird ab dem 27. Juli erhältlich sein.

Laut Pressemitteilung kann man sich im Google Play Store und Apple App Store ab sofort für das Spiel anmelden, das Spiel wird in der mobilen Version mit 9,99 Euro aufschlagen, es ist somit die günstigste Variante, um Monkey Island zu spielen.

Seeräuber, die neu in der Karibik sind, sollten sich auf Geheimnisse, Intrigen und zahlreiche Informationsbroschüren gefasst machen. Die verworrene Geschichte des berühmtesten Geheimnisses von Monkey Island entstand vor über 30 Jahren in den kreativen Köpfen der Schöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman. Return to Monkey Island knüpft an die Geschichte des Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood am Ende von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge aus dem Jahr 1991 an und schließt damit den Kreis zur Reise der Schöpfer, bevor sie in noch verrücktere Gewässer aufbrechen.