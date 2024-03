Revolution im Paketmarkt: DHL-Tochter startet anbieteroffene Packstationen

Die INAL GmbH, ein Tochterunternehmen der DHL Group, hat mit der OneStopBox ein anbieteroffenes Automatensystem für den Paketmarkt auf den Markt gebracht.

Die Automaten sind über verschiedene Wege bedienbar und verfügen über ein intelligentes IT-System zur Kapazitätssteuerung. Damit können alle Paketdienstleister rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen und Einzelhändler online bestellte Waren für ihre Kunden in den Automaten hinterlegen.

Die Automaten werden an gut erreichbaren Standorten aufgestellt, um den Kunden zusätzliche Wege für die Abgabe und Abholung ihrer Pakete zu ersparen und den Individualverkehr sowie den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, so DHL. Sendungen mit einer minimalen Größe von 15 x 11 x 1 cm (S-Fach) und einer maximalen Größe von 75 x 60 x 40 cm (XL-Fach) sind für die OneStopBox geeignet.

Geplant ist die Aufstellung von mehreren Tausend Automaten, wobei zunächst rund 100 Automaten in deutschen Großstädten aufgestellt werden sollen, bis 2025 sollen es über 2.000 Automaten sein.

Die OneStopBox wird in Kooperation mit verschiedenen Paketdienstleistern und dem stationären Einzelhandel „das größte offene Automatennetz in Deutschland“ betreiben. Kommunen und Stadtverwaltungen zeigen bereits Interesse an dieser dienstleisterunabhängigen Lösung.

