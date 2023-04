Revolution im Smart-Home-Markt: Das neue AVM FRITZ!Smart Gateway mit ZigBee ist da

Mit dem FRITZ!Smart Gateway bringt AVM ab sofort ein Produkt in den Markt, das die beiden Funktechnologien ZigBee und DECT ULE vereint. Für AVM entspricht dies einer kleinen Revolution, denn bisher hatte man sich ZigBee stets komplett verschlossen.

Insbesondere für die Lichtsteuerung öffnen sich Integrationsmöglichkeiten, da sich bereits vorhandene ZigBee-LED-Lampen anderer Hersteller somit ins FRITZ!-Smart Home einbinden lassen.

AVM FRITZ!Smart Gateway unterstützt Philips Hue, IKEA TRÅDFRI und mehr

AVM gibt in einer Liste die offizielle Kompatibilität mit Leuchtmitteln fremder Hersteller an. Dort werden Modelle von IKEA TRÅDFRI, Philips Hue, innr, Müller-Licht tint, Osram, Paulmann oder Ledvance gelistet.

Das smarte Gateway verbindet sich automatisch per WLAN oder über Gigabit-LAN für den Austausch mit der FRITZ!Box als Mesh-Zentrale und ist an der Steckdose in jedem Raum platzierbar. Außerdem lassen sich laut AVM über das neue Smart Gateway mehr DECT-Geräte wie Heizkörperregler, Funktaster und LED-Lampen ins smarte Zuhause von FRITZ! einbinden.

Über das smarte Gateway werden auch vorhandene FRITZ!Box-Modelle ZigBee-fähig. Alle Einstellungen der DECT- und ZigBee-Geräte können über die Oberfläche des Smart Gateways oder zentral über die der FRITZ!Box vorgenommen werden.

Per FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon und Browser lassen sich alle Geräte zu Hause und von unterwegs steuern. Der integrierte USB-Port dient als Ladestation für mobile Geräte.

Das FRITZ!Smart Gateway ist ab sofort zum Preis von 89,99 Euro (UVP) im Handel verfügbar.

AVM FRITZ!Smart Gateway Details

Ergänzt die FRITZ!Box als Steuerzentrale im Smart Home

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN, ZigBee-3.0-kompatibel

Ermöglicht Anmeldung aller FRITZ!DECT- und DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten sowie Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (siehe Kompatibilitätsliste online)

Verbindet sich automatisch per WLAN mit FRITZ!Box, keine WLAN-Repeaterfunktion

1x LAN-Anschluss mit 1 GBit/s

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Gerät

ZigBee ist ein drahtloser Kommunikationsstandard für Geräte im sogenannten Internet der Dinge (IoT). Es ist ein Low-Power-, Low-Datenrate- und kurze Distanz Funknetzwerk-Protokoll, das für die Übertragung von kleinen Datenpaketen zwischen Geräten wie smarten Sensoren, Aktoren, Beleuchtungen und anderen IoT-Geräten entwickelt wurde.

ZigBee wurde von der ZigBee Alliance entwickelt. Zigbee bietet Vorteile gegenüber anderen drahtlosen Netzwerktechnologien, darunter eine lange Akkulaufzeit, eine hohe Netzwerksicherheit und ein zuverlässiger Betrieb. ZigBee ist auch für seine Fähigkeit bekannt, Mesh-Netzwerke zu unterstützen.

