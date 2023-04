Smart und günstig: IKEA VINDSTYRKA Luftsensor ist ab sofort verfügbar

IKEA erweitert sein Smart-Home-Angebot ab sofort um einen neuen Luftqualitätssensor namens VINDSTYRKA. Dieser kostet nur 39,99 Euro.

Der IKEA VINDSTYRKA wurde bereits im Januar für den April angekündigt und seitdem schaue ich immer mal im IKEA Onlineshop vorbei. Heute war es so weit und das kleine Zubehör wurde mir als sofort verfügbar angezeigt. IKEA bietet den VINDSTYRKA online und lokal an. Laut meiner Prüfung quasi deutschlandweit in allen Filialen (zu finden im Bereich „Beleuchtung“).

Darüber informiere ich euch selbstverständlich direkt, denn eventuell wartet der ein oder andere von euch auch bereits auf die Verfügbarkeit. Und eine kurze Websuche verifizierte, bisher hat über die Verfügbarkeit des smarten Helfers noch niemand berichtet.

IKEA VINDSTYRKA ist der preiswerte Weg zu sauberer Luft

Dieser neue IKEA-Sensor lässt sich über den Dirigera-Hub von IKEA in euer Smart Home integrieren (laut letztem App-Update auchmit HomeKit-Unterstützung) und zeigt die gemessenen Daten auch in der Smart-Home-App von IKEA an. So heißt es:

Wenn du dieses Produkt mit dem DIRIGERA Hub verbindest, kannst du die Luftqualität in der IKEA Home smart App überprüfen. Wir geben regelmäßig Updates heraus, damit der Sensor und die App mit der Zeit immer besser werden.

Man kann einige Dinge konfigurieren, wie zum Beispiel das Einschalten eines Luftreinigers bei schlechter Luftqualität. IKEA nennt als perfekte Kombination den STARKVIND Luftreiniger.

Der VINDSTYRKA wird via USB-C mit Strom versorgt (kein Netzteil im Lieferumfang) und der Luftqualitätssensor besitzt ein Display mit drei Helligkeitsstufen, welches folgende Dinge anzeigen kann:

Den Gehalt von PM2,5-Partikeln in der Luft (PM2,5-Partikel sind kleine einatembare Partikel mit einer maximalen Größe von 2,5 Mikrometern): Grün: 0-35 µg/m3, Gelb: 35-120 µg/m3, Rot: >120 µg/m3.

Die Raumtemperatur

Die relative Raumluftfeuchte

Den TVOC-Wert (TVOC = Total Volatile Organic Compounds): Die Summe flüchtiger organischer Verbindungen

Der Pfeil auf VINDSTYRKA zeigt an, ob der tVOC-Gehalt steigt, sinkt oder stabil ist. tVOC steht für alle flüchtigen organischen Verbindungen, z. B. aus Farben, Koch-, Reinigungs- und Haushaltsprodukten. Alle weiteren Informationen findet ihr direkt bei IKEA. Sobald wir das neue Zubehör selbst getestet haben, werden wir darüber berichten.

Zum IKEA VINDSTYRKA Luftsensor →

