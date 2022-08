REWE liefert Angebotsprospekt per WhatsApp

Nach der Ankündigung, den gedruckten Handzettel bis Sommer 2023 einzustellen, geht REWE jetzt den nächsten Schritt bei der Digitalisierung der Angebote.

Ab sofort kann sich jeder den Handzettel seines favorisierten REWE Marktes aufs Handy schicken lassen – jeden Sonntag per WhatsApp. Vor dem bundesweiten Start hatten laut REWE Tests gezeigt, dass ein digitaler Handzettel per WhatsApp auf „großes Kundeninteresse“ stößt. Sowohl die Anmelderaten für den Service an sich, die Öffnungsraten als auch die Verweildauer beim digitalen Handzettel hätten dies demnach belegt.

So abonniert man den digitalen REWE Handzettel:

Einfach die Webseite rewe.de/whatsapp aufrufen und dort der weiteren Anleitung folgen. Dabei ist sichergestellt, dass der/die Kund:in den WhatsApp-Dienst zuerst anschreiben muss und erst danach über Postleitzahl oder Standort den Wunsch-Markt findet sowie die Angebote abonnieren kann. Ein einfaches “Stop” reicht, um das wöchentliche Abo und den Dienst zu beenden. Die Umsetzung dieses Services ist über Metas offiziellen Geschäftspartner 360dialog erfolgt.

REWE hatte jüngst angekündigt, zum 1. Juli 2023 Druck und Verteilung der Prospekte einzustellen, dafür aber die Artikelwerbung über „neue und bekannte Medien“ erheblich auszubauen.

