Deutsche Post DHL baut Packstationen bei Burger King

Die Deutsche Post DHL Group (DHL) und Burger King starten ganz langsam mit einem neuen Serviceangebot für Kunden und Gäste in Deutschland.

Der Logistikkonzern und die Hamburger-Fast-Food-Kette starten eine Kooperation für das Aufstellen von DHL Packstationen. An zunächst drei Pilotstandorten von Burger King stellt DHL die Automaten zum Paketversand und -empfang auf. Mit zehn Metern Länge ist zum Auftakt der Kooperation nun die erste Packstation in Gütersloh in Betrieb genommen worden.

Weitere Pilotstandorte, neben der Berliner Str. 242 in Gütersloh, sind Stadthagen und Hameln. Noch in diesem Jahr sollen auch dort weitere Outdoor-Packstationen mit dem Branding beider Marken aufgebaut und den Kunden zugänglich gemacht. Langfristig soll die Kooperation weiter ausgebaut werden.

Der Automat in Gütersloh umfasst 171 Fächer. Aktuell gibt es mehr als 10.000 DHL Packstationen mit mehr als 900.000 Fächern und rund 750 Burger King-Restaurants in ganz Deutschland.

