REWE nennt Zahlen zur Coinstar-Nutzung

Bereits seit 2019 bietet REWE in Zusammenarbeit mit Coinstar eine recht bequeme Möglichkeit, sich von lästigem Kleingeld zu befreien. Nun nennt man Zahlen zu dem Service.

In den REWE-Märkten sind Münzgeldwechselautomaten von Coinstar aufgestellt, an denen die Kundinnen und Kunden ihr Kleingeld in Wertbons umtauschen können. Diese Wertbons können wie Pfandbons zum Bezahlen an der Kasse verwendet werden. Die Automaten befinden sich häufig im Eingangsbereich der Märkte und nehmen auch unsortierte Münzmengen an.

Die Nutzungsgebühr beträgt 9,9 Prozent und wird direkt vom Wertbon abgezogen. Doch wie beliebt sind solche Automaten? Das hat REWE aktuell bekannt gegeben. Täglich nutzen rund 7.800 Kundinnen und Kunden diesen Service in den REWE-Märkten.

Die Kooperation zwischen REWE und Coinstar startete 2019 mit einem Automaten und wurde „aufgrund des großen Kundenzuspruchs“ auf mittlerweile 1.000 Automaten ausgeweitet. Jeder Automat wird also pro Tag knapp achtmal genutzt. Damit ist REWE der größte Kooperationspartner von Coinstar in Deutschland. Weltweit betreibt Coinstar über 25.000 aktive Automaten und gilt als Marktführer im Bereich der Münzgeldwechsler.

