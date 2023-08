REWE startet eBon-Feature für umweltbewusste Kunden

Der Lebensmitteleinzelhändler REWE geht einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Nach der Abschaffung des Papierprospekts führt das Unternehmen nun eine neue Funktion in seiner App ein – den elektronischen Kassenbon, auch eBon genannt.

Durch die neue Integration der eBon-Funktion in die REWE-App (unabhängig von Payback) wird es den Kunden ermöglicht, sich mit nur einem Klick für den digitalen Kassenbon anzumelden. Beim Scannen des App-QR-Codes an der Kasse wird automatisch erkannt, ob der eBon aktiviert wurde und der Kassenbon wird nicht mehr auf Papier ausgedruckt, sondern elektronisch generiert. Dieser wird dann per E-Mail an die Kunden gesendet und im REWE-Kundenkonto gespeichert.

Das Feature erstreckt sich auch auf die Möglichkeit, vergangene Einkäufe der letzten drei Jahre einzusehen, was den Kunden einen verbesserten Überblick über ihre Ausgaben ermöglicht. Ähnliches kennt man bereits von Kaufland oder Lidl.

REWE stellt fest, dass bereits die Umstellung von nur 10 Prozent der Kunden auf eBons anstelle von Papierbons eine jährliche Einsparung von 47.000 Kilometern Bonpapier bedeuten könnte.

Weitere Informationen zur Registrierung und Nutzung des REWE eBon findet ihr in den FAQs.

