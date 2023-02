Rivian soll bereits an einem E-Bike arbeiten

E-Bikes, auch Pedelecs genannt, sind zunehmen eine Option für Autohersteller, die ihr Portfolio damit um eine lukrative Kategorie ergänzen können. Die Autos werden elektrisch, die Fahrräder auch, die Automarken kennt man, warum also nicht nutzen.

Und was Porsche kann und Polestar plant, ist auch bei Rivian auf der Roadmap, so Bloomberg. Letzten Freitag hat der Chef des Unternehmens wohl bestätigt, dass so ein Projekt von einem kleinen Team entwickelt wird und in Zukunft kommen dürfte.

Rivian ist ein US-Automobilhersteller mit Elektro-SUVs, die durchaus positiv von den ersten US-Medien bewertet wurden und die bei einigen Tech-YouTubern sogar Tesla abgelöst haben. Ein Marktstart in Deutschland steht bisher allerdings noch aus.

Angriff auf den VW ID.3: Das ist der neue Zeekr X Geely dürfte den meisten von euch ein Begriff sein, die Marke hinter Volvo und Co. hat allerdings auch eine eigene Premium-Marke ins Leben gerufen: Zeekr. Damit will man mittlerweile auch in Europa angreifen, doch Zeekr ist bisher relativ teuer. Zeekr…6. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->