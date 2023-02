Angriff auf den VW ID.3: Das ist der neue Zeekr X

Geely dürfte den meisten von euch ein Begriff sein, die Marke hinter Volvo und Co. hat allerdings auch eine eigene Premium-Marke ins Leben gerufen: Zeekr. Damit will man mittlerweile auch in Europa angreifen, doch Zeekr ist bisher relativ teuer.

Zeekr X kommt auch nach Europa

Das wird sich mit dem Zeekr X ändern, der intern als BX1E bekannt ist und die SEA-Plattform (Scalable Electric Architecture) von Geely nutzt. Mit diesem 4,45 Meter langen Elektroauto möchte man schon bald Modelle wie den VW ID.3 angreifen.

Die finale Ankündigung findet im April in China statt, bisher haben wir nur offizielle Pressebilder. Eckdaten gibt es also noch keine, wobei der Smart #1 vermutlich die Basis für den Zeekr X ist. Da kommt jetzt also eine kompakte Offensive von Geely, denn mit dem Volvo EX30 steht in diesem Jahr auch noch ein SUV-Pendant an.

Nach den ganzen (und oft recht großen) Elektro-SUVs wird die Auswahl an guten Alternativen immer besser und vor allem preiswertere Kompaktwagen sind auch für den Wandel wichtig. Zeekr ist zwar eine Premium-Marke von Geely, aber der neue VW ID.3 startet bei 43.995 Euro und das wird Volkswagen unter Druck setzen.

Der Zeekr X wird wohl erst 2024 in Europa landen, jedenfalls gehe ich mit Blick auf den Zeitpunkt der Ankündigung davon aus. Es ist aber ein interessantes Elektroauto und falls der Preis stimmt, dann wird das spannend. Geely muss nämlich nicht mehr beweisen, dass sie gute Elektroautos bauen, die mit VW und Co. mithalten können.

PS: Geely hat verraten, dass die Top-Version des Zeekr X in unter 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten kann, was der Brabus-Version des Smart #1 entspricht. Wir sprechen hier also über bis zu 428 PS mit zwei Elektromotoren. Da muss sich VW mit dem ID.3 GTX ranhalten, denn Geely liefert die attraktiveren Performance-Stromer.

