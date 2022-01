Roborock kündigt neue Q-Serie an

Roborock hat heute nicht nur den Roborock S7 MaxV Ultra vorgestellt, im Rahmen der CES 2022 wurde auch eine neue Serie angekündigt, die Q-Serie. Es handelt sich hier um eine ganz neue Serie von Roborock, die noch 2022 eingeführt wird.

Roborock Q7 Max kommt Anfang 2022

Der Fokus liegt laut Roborock auf der „automatischen Entleerung mit bewährten Funktionen“, baut also auf dem auf, was man in den letzten Jahren bei den Docks (wie der neuen beim S7 MaxV Ultra) gelernt hat. Mehr wollte man nicht sagen.

Eine Sache konnten wir auf Nachfrage allerdings noch in Erfahrung bringen: Die Q-Serie ordnet sich zwischen der E-Serie und der S-Serie ein. Ich würde beim ersten Modell also auf ca. 400 Euro UVP (jedoch ohne Dock) in Deutschland tippen.

Lange müssen wir aber nicht warten, denn der Roborock Q7 Max mit der neuen Dockingstation „Auto Empty Dock Pure“ kommt noch im ersten Halbjahr 2022. Wir werden euch dann natürlich hier informieren, wenn der Saugroboter offiziell ist.

