Roborock Q7 Max+ mit Absaugstation für den deutschen Markt vorgestellt

Vom Roborock Q7 Max+ Saugroboter haben wir bereits im Januar gehört. Nun wurde das Modell für den deutschen Markt offiziell angekündigt.

Das Gerät bietet eine Kombination aus automatischem Wischen und Saugen und kommt auch mit einer Absaugstation daher. Der Q7 Max+ ermöglicht somit laut Roborock eine „handfreie“ Entleerung von bis zu sieben Wochen. An Bord ist auch eine „PresciSense“ Laser-Navigation mit 3D-Mapping-System.

Zudem gibt es eine „verbesserte“ Vollgummibürste und eine Saugkraft von 4200 Pa, bei gleichmäßigem Abwärtsdruck von 300 g sowie 30 verschiedene Wasserdruckstufen. So soll sich Schmutz auch tief in Teppichen und in Ritzen entfernen lassen. Verbaut ist ein 350-ml-Wassertank und 470-ml-Schmutzbehälter.

Der Q7 Max+ soll in den Farben Schwarz oder Weiß und „demnächst“ erhältlich sein. Einen Preis für den deutschen Markt hat der Hersteller leider noch nicht mitgeteilt. Die offizielle Webseite zum Gerät ist allerdings bereits online.

