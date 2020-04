Roborock S6 MaxV für Deutschland angekündigt

Roborock präsentierte vor ein paar Wochen den T7 in China und wir haben kurz danach spekuliert, ob er als S7 nach Europa kommen wird. Roborock teilte uns aber am Tag danach direkt mit: Der T7 wird kein S7 für Deutschland sein.

Statt einem Roborock S7 bekommen wir zunächst den Roborock S6 MaxV, der ab Ende Juni 2020 zu einem Preis von 649 Euro in Deutschland erhältlich sein soll.

Die komplette Liste der Funktionen findet ihr am Ende von diesem Beitrag, die zwei Highlights der neuen Generation sind allerdings einmal die Saugleistung mit bis zu 2500 Pa (daher das Max) und die Stereo-Kamera (daher das V).

Roborock S6 MaxV mit Stereo-Kamera

Neben der bekannten Laser-Technologie hat Roborock hier eine Stereo-Kamera auf der Frontseite verbaut. Es handelt sich um einen Sensor mit zwei Kameras, der mithilfe von KI (ReactiveAI) ab sofort auch Dinge erkennen kann. Zum Beispiel eine Socke oder ein Ladekabel, welches beim Saugen im Weg herumliegt.

Roborock hat daher sogar erstmals einen Qualcomm-SoC verbaut und der S6 MaxV scannt kontinuierlich mit Lasern und Kameras In der App werden euch ein paar Gegenstände in Form eines Icons angezeigt, weitere sollen noch folgen.

Bei der Privatsphäre hat man uns in einem Gespräch zugesichert, dass die Bilder nicht an Roborock übermittelt werden. Man sammelt lediglich die Rohdaten (also die Icons, wenn ein Schuh erkannt wurde). Es ist aber noch unklar, wohin die Reise geht und welche Dinge man genau für die Zukunft geplant hat.

Roborock S6 MaxV mit mehrere Ebenen

Mit dem neuen Flaggschiff führt Roborock nun auch die Option ein, mehrere Ebenen speichern zu können. Das war wohl eine der am meisten nachgefragten Funktionen und mit dem S6 MaxV wird sie eingeführt. Weitere Roborock-Modelle sollen die Funktion aber ebenfalls in Zukunft spendiert bekommen.

Neben der Saugfunktion besitzt der Roborock S6 MaxV auch eine Wischfunktion, die Laufzeit beträgt im „leisen Modus“ bis zu 3 Stunden und der Saugroboter wird natürlich über eine App gesteuert. Weitere Informationen gibt es auf der deutschen Produktseite von Roborock, wir werden den Sauger sicher auch noch testen.

