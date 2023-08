Roborock Zeo One kommt: Die erste Waschmaschine ist offiziell

Roborock hat heute mehrere Produkte auf der IFA vorgestellt, darunter auch viele Neuheiten, die man so von der Marke erwartet (wie zwei Saugroboter). Doch mit der Roborock Zeo One gibt es auch erstmals eine Waschmaschine von Roborock.

Diese hat sich bereits im Vorfeld angedeutet und genau genommen kennen wir die Roborock Zeo One schon, denn sie wurde im Februar als Roborock H10 in China vorgestellt. In den kommenden Monaten erscheint die Waschmaschine bei uns.

Wir haben bisher aber leider noch keinen Preis und auch kein Datum für euch, dafür sei es derzeit noch zu früh. Roborock wollte aber die IFA 2023 für die Ankündigung nutzen. Die Roborock Zeo One kommt übrigens in zwei Farben nach Deutschland.

Es gibt eine App, ein Farbdisplay und die technischen Details könnt ihr der Tabelle entnehmen. Nur ein Hinweis zum Abschluss: In China kostet die Waschmaschine ca. 1.000 Euro umgerechnet, sie dürfte allerdings deutlich teurer bei uns werden.

