Roku: Streaming-Player startet offiziell in Deutschland

Roku ist sicher einigen ein Begriff und vor allem in Ländern wie den USA eine doch recht große und bekannte Plattform. Nun hat man bekannt gegeben, dass man in Deutschland antreten möchte und auch schon erste Partner genannt.

Was ist Roku denn genau?

Was ist Roku? Es ist ein Streaming-Player, der mehrere Streamingdienste vereint. In Deutschland werden das die Seven.One Entertainment Group, RTL Deutschland und Sky Deutschland sein. Weitere Partner hat Roku bisher nicht genannt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Roku zu beziehen. Man arbeitet unter anderem mit TV-Anbietern wie TCL zusammen, aber der Fokus liegt eher auf TV-Sticks. Die steckt man dann in einen Smart TV und kann darüber Netflix und Co. streamen.

Details und Preise für das Lineup in Deutschland gibt es noch nicht, die wird es dann erst in den nächsten Wochen geben. Das „spezifische Produktangebot für Deutschland“ soll nämlich erst später offiziell bekannt gegeben werden.

Roku wird es nicht leicht haben

Konkurrenz ist immer gut, aber leicht wird es nicht. Während man in Ländern wie den USA einen bekannten Namen hat, so haben sich in Deutschland bereits viele Lösungen etabliert. Und ein Amazon Fire TV Stick 4K kostet nicht gerade viel.

Wir werden das aber beobachten und euch dann bald die Preise und Details liefern. Es gibt immerhin auch ein paar interessante Produkte, wie die Streambar. Am Ende hängt es von den unterstützen Diensten ab und da fehlen noch einige bei Roku.

