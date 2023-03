Ruuky stellt den Betrieb ein

Das „App-Konto“ Ruuky musste im Januar dieses Jahres Insolvenz anmelden. Nun ist klar: Der Betrieb wird komplett eingestellt.

Ruuky hatte am 4. Januar 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die drei Jahre alte Neobank mit Sitz in Hamburg konnte nach eigenen Angaben in den letzten Monaten keine weitere Finanzierung abschließen. Das Verfahren wird mit der Liquidation von Ruuky enden, man konnte also keine neuen Investoren finden. Über diesen Umstand werden Kunden aktuell informiert.

Leider sind wir jetzt gezwungen den Betrieb von Ruuky in den nächsten Wochen einzustellen.

Die Einlagen der Kunden sind nicht betroffen und der Zugang zur Banking-App steht weiterhin zur Verfügung. Kunden könne dort ihre Gelder abziehen und das Konto dann schließen. Das funktioniert unkompliziert und wird sogar per Videoanleitung erklärt. Ich konnte das Verfahren erfolgreich in kurzer Zeit durchführen.

In der Info-Mail heißt es zum weiteren Vorgehen:

Was bedeutet das für dich? Das Wichtigste zuerst: dein Guthaben ist und bleibt sicher! Da wir dir jedoch unser Konto in naher Zukunft nicht mehr anbieten können, müssen wir dich bitten bis zum 30.04.2023 das Ruuky Konto vollständig zu leeren und das gesamte Guthaben auf ein anderes Konto zu überweisen oder auszugeben. Während der nächsten Wochen funktionieren unsere Apps, das Konto und die Karte weiterhin wie gewohnt. Das heißt, du kannst normal bezahlen, Überweisungen tätigen und Bargeld abheben. Hinweise dazu, wie ihr euer Konto schließen könnt, findet ihr in der Ruuky App und im Elternportal. Was passiert ab dem 30.04.2023? Mit dem 30.04.2023 sind der Vertrag zwischen dir und Ruuky, sowie das Konto gekündigt. Die Ruuky App, das Konto und die Karte werden nicht mehr funktionieren und es werden keine Zahlungen und Überweisungen mehr möglich sein. Um dein restliches Guthaben nach dem 30.04.2023 erstattet zu bekommen, steht dir unser Bankpartner PPS EU SA unter Ruuky.Kundendienst@pps.edenred.com zur Verfügung. Eine Rückerstattung kann dabei bis zu 90 Tage in Anspruch nehmen. Bitte beachte, dass PPS nach dem 30.04.2023 eine Verwaltungsgebühr von 2,50€ / Monat erheben wird, sofern keine Rückerstattungsanfrage vorliegt.

-->