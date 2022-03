„Sachertorte“: Amazon Prime Video investiert weiter in den Deutschen Film

Prime Video investiert weiter in den Deutschen Film. Nach dem Start des ersten Amazon Original Films von Amazon Studios im Dezember 2021, One Night Off, hat Prime Video in dieser Woche sein nächstes Filmprojekt im deutschsprachigen Raum angekündigt.

Zusammen mit DCM Pictures produziert Amazon Studios den romantischen Film „Sachertorte“ für einen weltweiten Start bei Prime Video. Die Dreharbeiten sollen in Wien und Berlin stattfinden, wobei maßgeblich in Wien gedreht werden soll.

-->

Es spielen Max Hubacher (Mario, Der Hauptmann), Michaela Saba (Das Netz – Prometheus), Maeve Metelka (Der Kommissar und die Eifersucht), Krista Stadler (Krampus, Maikäfer flieg), Karl Fischer (Donna Leon, Murer – Anatomie eines Prozesses), Samuel Koch (Sturm der Liebe, Draußen in meinem Kopf), Detlev Buck (Wir können nicht anders, Greenlight- German Genius) und weitere.

Zum Inhalt des Films gibt Amazon folgendes zu Protokoll:

Karl trifft Nini und verliebt sich auf den ersten Blick. Doch die wenigen wundervollen Stunden, die die beiden zusammen in Berlin verbringen, enden in einem furchtbaren Missgeschick, bei dem Karl ihre Nummer verliert. Das einzige, was er sicher weiß ist, dass seine Traumfrau jeden Geburtstag um 15 Uhr im berühmten Café Sacher bei einem Stück Original Sacher-Torte verbringt. Karl beschließt dort auf sie zu warten – jeden Nachmittag.

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Pay-TV-Angebot von RTL starten bei waipu.tv – ohne Aufpreis für „Perfect Plus“ RTL Deutschland und der IPTV-Service waipu.tv erweitern ihre Zusammenarbeit um das Pay-TV Angebot von RTL. Die vier Kanäle RTL CRIME HD, RTL PASSION HD, RTL LIVING HD und GEO TELEVISION HD sind ab sofort fester Bestandteil von waipu.tv. Damit stehen…2. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->