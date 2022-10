Sackboy: A Big Adventure: PlayStation-Spiel startet auf dem PC

Sony hat diese Woche mit Sackboy: A Big Adventure ein weiteres PlayStation-Spiel für den PC veröffentlicht, es ist ab sofort für 59,99 Euro erhältlich. Ich bin ein sehr großer Fan des Spiels und kann es empfehlen, auch wenn der Preis noch hoch ist.

Die Details zum Release gibt es im PlayStation Blog, in diesem Fall hatte ich aber noch keine Möglichkeit, um mir die PC-Version vorher anzuschauen. Mit God of War Ragnarök bin ich aber aktuell zu beschäftigt. Die Review-Version kam aber gestern an und machte in den ersten 30 Minuten einen guten Eindruck auf dem Steam Deck.

Ich werde euch hier übrigens nie sagen können, wie gut welches PlayStation-Spiel auf welchem PC läuft, dazu gibt es zu viele Optionen. Doch das Steam Deck füllt sich so langsam und Sackboy wird nach God of War sicher erneut durchgespielt.

PS: Ich habe mal aus Spaß die Switch geholt und Super Mario Odyssey gestartet, eines der schöneren Switch-Spiele. Ja, das Steam Deck ist größer, aber das ist ein gigantischer Unterschied mittlerweile. Falls ihr also ein Steam Deck besitzt und Jump’n’Runs mögt, dann ist Sackboy: A Big Adventure eine echte Empfehlung.

