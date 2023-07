Samsung bestätigt weiteres Galaxy S23-Modell

Seit Wochen gibt es Gerüchte zu einem Samsung Galaxy S23 FE und diese Woche hat Samsung das neue Smartphone indirekt bestätigt. Im Gespräch mit Android Authority hat ein Manager von Samsung verraten, dass es eine „FE-Lücke“ gibt.

Diese möchte Samsung laut offiziellen Angaben schließen und das „unmittelbar“. Eine Ankündigung in den kommenden Wochen (Tagen?) scheint also auf dem Plan zu sehen. Laut Samsung wäre der Zeitpunkt perfekt, denn zwischen dem Galaxy A54 und Galaxy S23 ist noch Platz und da würde ein neues FE-Modell gut passen.

Das ist dann also auch der Grund, warum wir kein Modell der Galaxy A7X-Reihe in diesem Jahr gesehen haben. Das Wort „Galaxy S23 FE“ ist übrigens nicht direkt gefallen, aber nur das erscheint logisch. Doch wird so ein Modell wirklich benötigt?

Mit dem Samsung Galaxy S21 FE gab es viel Kritik, da es nicht mehr so attraktiv wie das Samsung Galaxy S20 FE war. Daher gab es kein Samsung Galaxy S22 FE. Und mit Blick auf die Ausstattung (das S23 FE bekommt wohl keinen Snapdragon 8 Gen 2) bin ich mir nicht so sicher, ob die neue FE-Version von Samsung gut ankommt.

Das hängt am Ende vom Preis ab, aber da das Samsung Galaxy S23+ mittlerweile im Preis gesunken ist (es dürfte in etwa diese Größe sein), weiß ich nicht, ob man dann ein Samsung Galaxy S23 FE empfehlen kann. Der Preis wird entscheidend.

