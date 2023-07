Samsung Galaxy S23: Neues FE-Modell rückt immer näher

Samsung wird uns in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein FE-Modell präsentieren, also eine „Fan Edition“. Diese kam beim ersten Mal sehr gut an und eigentlich sollte die FE-Reihe mal deutlich größer werden. Der Hype ging aber spürbar zurück und seit dem hält sich Samsung mit neuen FE-Modellen zurück.

Samsung Galaxy S23 FE für 2023 geplant

Für die Galaxy S23-Reihe hat Samsung aber wohl ein Samsung Galaxy S23 FE für 2023 geplant und das könnte bald kommen, denn es taucht mittlerweile in ersten Benchmarks auf. Vor ein paar Tagen gab es hier übrigens die ersten Renderbilder.

Grundsätzlich finde ich die Idee einer Fan Edition gut, aber der Erfolg des ersten Modells war auch so groß, weil es global einen Snapdragon-Chip gab und damals die Exynos-Reihe noch unbeliebter war. Jetzt wird es wohl genau umgekehrt sein.

Die Galaxy S23-Reihe wird seit langer Zeit mal wieder gelobt, weil es einen neuen Snapdragon 8 Gen 2 gibt, der nur für Samsung entwickelt wurde, doch das neue FE-Modell bekommt diesen Chip vermutlich nicht. Es deutet sich an, dass Samsung das Galaxy S23 FE bei uns mit einem durchaus alten Exynos-Chip veröffentlicht.

Falls das stimmt, dann muss der Preis wirklich überzeugend sein.

Samsung Galaxy S24: Schnelles Laden soll endlich zur Konkurrenz aufschließen Während sich viele Marken aus China in den letzten Jahren beim schnellen Laden immer wieder überboten haben und wir mittlerweile bei bis zu 300 Watt angelangt sind, hält sich Samsung […]17. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->